Все разделы
Укр / Рус

Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного

Четверг, 18 января 2018, 16:50
 

С июля 2018 года поисковик начнет учитывать скорость загрузки страниц на смартфонах и планшетах при выдаче сайтов в поиске.

Об этом говорится в блоге компании.

"Speed Update затронет только самые медленные сайты и повлияет на небольшой процент запросов", - отметили в Google.

"Цель поискового запроса остается главной, поэтому даже медленная страница может оказаться высоко в выдаче, если на ней содержится хороший, актуальный контент", — объясняют в Google.

Напомним, Google разработала продвинутый синтезатор речи нового поколения, основан на нейросети.

Google
powered by lun.ua
Материалы по теме
YouTube ужесточил условия монетизации контента 17 января 2018, 20:09
Google запустила платежную систему Google Pay 9 января 2018, 17:20
Google научился разговаривать голосом человека 28 декабря 2017, 16:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте