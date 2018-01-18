Одесский порт снизит прибыль вдвое из-за "прокладки" - СМИ

ГП "Одесский морской торговый порт" планирует уменьшить прибыль в текущем году по сравнению с предыдущим в 2,2 раза - до 119,29 миллиона гривен.

Об этом говорится в финансовом плане предприятия, который был представлен на утверждение правительства 17 января, передают "Наші гроші".

В финплане на этот год также запланировано снижение на 41% чистого дохода от реализации продукции - до 323,62 млн грн. При этом себестоимость реализованной продукции возрастает на 17%.

При согласовании позиций предприятие указало, что снижение дохода связано с деятельностью в акватории "Одесский МТП" частных буксирных компаний, в частности, ООО "Экофлот".

Госпредприятие утверждает, что проигрывает частникам конкуренцию из-за того, что они могут позволить себе индивидуальный подход к заказчику, без необходимости выполнять социальные обязательства и удерживать профильные активы.

На увеличение себестоимости, утверждает ГП, также повлияло увеличение зарплаты работникам.

В экспертном заключении в финплане указано замечание, что несмотря на уменьшение в 2,2 раза финансового результата и уменьшения на 26% отчислений государству, зарплата руководителя порта осталась на уровне прошлого года - 310 тыс грн/месяц.

В 2016 году зарплата директора была почти вдвое ниже и составляла 133 тыс грн.

Напомним, в начале августа 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что вместо совместного проекта с мировым портовым оператором "DP World", "Одесский МТП" отдал больше половины услуг буксирного флота "Экофлоту".

Министр пообещал вместе с правоохранителями найти интересантов сделки.

Зато, судебный реестр не содержит информации об уголовных производствах, где бы фигурантом было "Экофлот".

Более того, в декабре фирма отсудила у "Одесского МТП" 1,23 млн грн долгов за использование портом частного буксира.

Через два дня после заявления министра, его заместитель Юрий Лавренюк заявил, что порт разорвал договор с "Экофлотом", который действовал с начала года.

Но, судя по финплану предприятия, фирма продолжает свою работу.

"Экофлот" было зарегистрировано в конце октября 2014 года одесситкой Ириной Ткач. В 2017 году ее партнером в фирме стал земляк Сергей Гортопан. Бессменным директором остается - Екатерина Кузьменко. Гортопан также является совладельцем ООО "Фендроу" вместе с Натальей Голинько.

С прошлого ноября обязанности директора Одесского порта выполняет уроженец Винницкой области Виктор Войтко. Летом 2017 года он перешел на должность заместителя директора порта, а до этого работал в структуре ГП "Укрпочта".

Это государственное предприятие в 2015-2016 годах возглавлял другой винничанин - Игорь Ткачук, который в октябре 2016 года был назначен директором ГП "Одесский МТП".

Ткачук является приближенным к премьер-министру Владимиру Гройсману и сейчас возглавляет Одесский филиал государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Брат Ткачука Геннадий является народным депутатом и входит во фракцию "БПП "Солидарность".

В декабре руководителем "Украинского Дунайского пароходства" (Измаил, Одесская обл) назначили Дмитрия Чалого, который также работал в "Укрпочте" в команде Ткачука.

По сообщению издания "Бессарабия-Информ", новый глава правления Чалый предпринимает действия для рейдерского захвата Килийского судостроительного-судоремонтного завода, который является структурным подразделением "УДП".