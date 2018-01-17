Коболев назвал две крупнейшие проблемы "Нафтогаза"

Потеря дешевых кредитов и многомиллиардные долги газосбытов перед НАК "Нафтогаз Украины" являются двумя крупнейшими проблемами компании в 2018 году.

Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев журналистам в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Коболев заявил, что "Нафтогаз" в январе 2018 года погасит кредитную линию ЕБРР, предоставленную компании на закупки газа.

По его словам, из-за невыполнения Украиной ряда зафиксированных в контракте условий, "Нафтогаз" уже лишился опции на автоматическое продление этой линии.

"Захочет ли ЕБРР в этой ситуации вступать в переговоры с правительством о продлении линии, мне тяжело сказать", - отметил он.

По данным главы компании, из-за существующих проблем с Международным валютным фондом, Всемирный банк также не готов на сегодня предоставлять кредитную линию под закупки Украиной газа на 500 млн долларов.



"То есть, все это напряжение между Украиной и МФО уже стоит "Нафтогазу" 300 млн долларов, а будет всего стоить 800 млн долларов дешевого кредитного ресурса в 1%", - добавил А.Кoболев.



Глава НАК считает, что потеря дешевых кредитов и многомиллиардные долги газосбытов перед компанией являются двумя крупнейшими проблемами НАК в 2018 году.