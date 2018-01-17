Мобильные операторы внедрят 3G и 4G в киевском метро

Киевстар, lifecell и Vodafone договорились о строительстве 3G-сети в киевском метрополитене и утвердили техническое задание.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент "Киевстар" Пётр Чернышов.

"Операторы наконец-то договорились между собой и утвердили техническое задание. Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G – мы нацелены на то, чтобы запускать 4G в диапазоне 1800 МГц, если все сложится как надо", - написал Чернышов.

Ранее сообщалось, что "большая тройка" операторов договорилась провести тендер на нового подрядчика для строительства сети в киевском метрополитене.

Напомним, Киевстар запускает Mobile ID.