МВФ, ВБ и ЕБРР требуют наказать владельцев банков-банкротов

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития совместно призвали Нацбанк и Минфин продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков.

Об этом сообщает FinClub.

"Наши институции решительно поддерживают усилия украинской власти, направленные на минимизацию расходов для плательщиков налогов в связи с банкротствами банков, в соответствии с действующим законодательством Украины, которые также являются ключевым обязательством власти в соответствии с нашими программами поддержки", – говорится в письме кредиторов.

Его подписали глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.



Цена, которую заплатили украинцы за финансовую стабилизацию, чрезвычайно высока.

"Для плательщиков налогов стоимость банкротств банков с 2014 года составила свыше 215 млрд гривен, из которых 155 млрд гривен потрачено на национализацию Приватбанка (или около 7,5% от ВВП 2017 года)", – подчеркивается в письме.

Чтобы вернуть эти средства, министру финансов Александру Данилюку и и.о. главы НБУ Якову Смолию рекомендуют придерживаться ряда принципов.

"Преобразование обязательств связанных сторон банка в его капитал (bail-in), возвращение неработающих кредитов с помощью юридической процедуры "коллекшн", обращение взыскания на объекты обеспечения, а также привлечение к ответственности бывших собственников обанкротившихся банков за убытки", – перечисляют международные кредиторы.



Таким образом, это письмо стоит воспринимать как поддержку усилий НБУ и Минфина по взысканию с экс-владельцев Приватбанка затрат, понесенных на национализацию банка – уже потрачено 155,4 млрд гривен, а также по поддержке проведенной операции bail-in на 29,4 млрд гривен, которую в украинских и международных судах оспаривают связанные лица и кредиторы Приватбанка.



МФО также "призвали все ветви исполнительной власти и правоохранительные органы тщательно координировать свои усилия по максимально возможному снижению стоимости банкротства банков".

Напомним, по результатам аудита ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.