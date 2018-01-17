Кубив возьмется за "оцифровку" украинской экономики

Кабинет министров одобрил распоряжение "Об одобрении концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утверждение плана мероприятий по ее реализации".

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Основной целью проекта является реализация инициатив "Цифровой повестки дня "Украина 2020" для устранения барьеров на пути цифровой трансформации Украины в наиболее перспективных сферах.

Сообщается, что цель будет достигаться путем стимулирования экономики и привлечения инвестиций, преодоления цифрового неравенства, углубления сотрудничества с ЕС в цифровой сфере и развития инновационной инфраструктуры страны и цифровых преобразований.

Документ определяет первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины на ближайшие 3 года:

развитие цифровой инфраструктуры — широкополосный интернет должен быть по всей территории Украины;

цифровизация образовательных процессов и стимулирование цифровых трансформаций в системе образования, медицине, экологии, безналичной экономике, инфраструктуре, транспорте, общественной безопасности и так далее.

Концепция предусматривает переход от сырьевого типа экономики, которая потребляет природные ресурсы, до высокотехнологичных производств и эффективных процессов с помощью ИТ-технологий и коммуникаций.

Кабмин уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива на переговоры со Всемирной организацией интеллектуальной собственности по вопросу создания в Украине "Центра поддержки технологий и инноваций".

Работа такого Центра будет направлена на обеспечение доступа ведомств по вопросам интеллектуальной собственности стран, которые развиваются, и местных пользователей к специализированным базам данных.

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Экономическая правда