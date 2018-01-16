В правительстве усиливают киберзащиту

Система безопасности и защиты данных Секретариата Кабинета министров Украины от несанкционированного вмешательства состоит из нескольких подсистем, которые постоянно обновляются.

Об этом сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, передает Укрінформ.

"Система безопасности и защиты данных Секретариата Кабинета министров от несанкционированного вмешательства состоит из нескольких подсистем, в частности защиты периметра сети, защиты сетевых ресурсов извне и в периметре, антивирусной защиты, защиты от DDoS-атак и т.д.", - отметили в департаменте.

"Оборудование и программное обеспечение системы безопасности и защиты данных от несанкционированного вмешательства постоянно обновляется. По результатам анализа кибератак, вводятся дополнительные элементы защиты", - добавили в КМУ.

Что касается расходов на систему защиты, в Секретариате Кабмина заверили, что до середины марта эта информация обязательно будет обнародована на Правительственном веб-портале в разделе "о бюджете".

Как известно, 27 июня 2017 года ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya (NotPetya).

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

В СБУ заявили, что к атаке вируса установлена причастность спецслужб РФ.