Депутаты просят Порошенко быстрее уволить Гонтареву

Валерия Гонтарева

Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде постановление, в котором предлагается обратиться от имени парламента к президенту Порошенко с просьбой безотлагательно освободить от обязанностей главу НБУ Валерию Гонтареву.

Об этом сообщается в пресс-релизе экс-главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки.

Инициаторами постановления, помимо него, выступили Михаил Довбенко, Павел Ризаненко (оба "Блок Петра Порошенко"), Виктор Романюк и Максим Поляков (оба - "Народный фронт").

"Парламент не может стоять в стороне и наблюдать за тем, что НБУ уже восьмой месяц работает без руководителя. Это ненормально. Мы, конечно, не можем заставить президента внести представление на увольнение, однако указать на недопустимость промедления обязаны", - приведены в документе слова Рыбалки.

Предполагается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются.

В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября, однако кандидат не представлен до сих пор.

По информации УП, Петр Порошенко хочет видеть кандидатом нынешнего и.о. председателя НБУ Якова Смолия.

По состоянию на конец сентября президент рассматривал 2 кандидатуры для назначения главой НБУ - Смолия и Владимира Лавренчука.

14 декабря Смолий заявил, что не получал от президента Петра Порошенко предложения стать полноценным руководителем НБУ.

Экономическая правда