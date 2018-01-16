Рынок криптовалют обваливается, биткоин дешевеет на 14%

Глобальный рынок криптовалют сильно падает, биткоин подешевел более чем на 13% на фоне новостей об ужесточении контроля над рынком в Китае и Южной Корее.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По состоянию на 12:30 по киевскому времени биткоин подешевел на 13,6%, до 11,9 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 12,6%, до 11,89 тысячи долларов, на GDAX - на 10,51%, до 12,17 тысячи.

По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11,67%, до 12 тысяч. В ходе торгов утра биткоин дешевел на 3-4%, затем ускорил падение до более чем 13%.

Альтернативные криптовалюты также ускорили снижение - Ethereum дешевел на 21,23%, до 1,04 тысячи долларов, Ripple - на 26,47%, до 1,34 доллара, Bitcoin Cash - на 20,79%, до 1,9 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 568,9 миллиарда долларов, тогда как утром она оценивалась в 650,8 миллиарда (снижение почти на 13%).

Агентство Блумберг 15 января сообщило о том, что власти Китая заблокируют платформы для торговли криптовалютой.

По словам источников, знакомых с ситуацией, меры коснутся онлайн-платформ и мобильных приложений.

В прошлом году власти страны решили закрыть криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, теперь же Китай намерен "заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю".

Кроме этого, ранее СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги сообщили о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране.

Затем минфин официально опроверг возможность запрета, однако в понедельник, вновь ссылаясь на министерство юстиции, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти страны все же намерены ограничить торговлю криптовалютами.

Более того, в понедельник директор центробанка Германии Йоахим Вюрмелинг заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе.

По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе.

Напомним, 13 января количество добытых монет криптовалюты биткоин составило 16,8 миллиона — это ровно 80% от общего объема.

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Экономическая правда