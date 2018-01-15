Искусственный интеллект превзошел человека в чтении текста – Bloomberg
Компания Alibaba разработала модель искусственного интеллекта, который превзошел человека в чтении и понимании текста.
Об этом сообщает Bloomberg.
Тест Стэнфордского университета cостоит из более 100 тысяч вопросов и являеется одии из самых авторитетных способов оценки искусственного интеллекта.
Результат человека в этом тесте - 82.304, искусственного интеллекта, который создала компания Alibaba, - 82.440, а Microsoft - 82.650.
"Технологию искусственного интеллекта в будущем смогут использовать в сфере обслуживания, при создании учебных пособий, онлайн-взаимодействии с пациентами по медицинским вопросам", - отметила старший исследователь языка в Alibaba Institute Ло Си.
Напомним, Китай взялся за разработку искусственного интеллекта нового поколения.