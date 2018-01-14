90% металлических труб в Киеве нуждаются в замене - Кличко

Почти 90% подземных коммуникаций Киева изношены и требуют замены.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, столичная власть начала разработку концепции развития столичного теплоэнергетического комплекса на 10 лет, где предусмотрена модель комплексного финансирования.

"В Киеве есть проблема изношенности труб, которые не заменялись десятками лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей", - отметил мэр.

"Заменяя трубы, специалисты говорят, что огромные металлические трубы иногда толщиной с бумажный лист - ржавчина и коррозия съедают металл, поэтому - и частые порывы, которые случаются в городе, потери воды и тепла. Мы в этом направлении инвестируем средства в замену старых коммуникаций на современные трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации", - сказал Кличко.

Мэр сообщил, что в Киеве около 20 тыс. км труб и почти 90% из них нуждаются в замене.

"Это огромные финансовые вливания. И мы работаем над разработкой комплексной программы по замене коммуникаций, которую впоследствии примем", - добавил градоначальник.

Он уточнил, что разрабатываемая программа предусматривает модель комплексного финансирования - из государственного и городского бюджетов, а также за счет средств инвесторов.

Как сообщалось, Киевсовет принял бюджет города на 2018 год с расходной частью в размере 49 миллиардов гривен.

Жилищно-коммунальная сфера, согласно документу, получит 2,1 миллиарда гривен.

Напомним, по словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, цена модернизации устаревшей инфраструктуры в Украине составляет более 35 миллиардов долларов.

Экономическая правда