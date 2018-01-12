Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 15 января на уровне 28,53 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,63 гривни.

За 10 российских рублей дают 5,0416 гривни.

Напомним, 12 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке посостоянию на 17:00 установились на уровне 28,54-28,56 гривни за доллар.

Ранее банкиры рассказали, когда может начаться укрепление гривни.

Экономическая правда