Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться
Пятница, 12 января 2018, 20:41
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Национальный банк понизил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 15 января на уровне 28,53 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,63 гривни.
За 10 российских рублей дают 5,0416 гривни.
Напомним, 12 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке посостоянию на 17:00 установились на уровне 28,54-28,56 гривни за доллар.
Ранее банкиры рассказали, когда может начаться укрепление гривни.
Экономическая правда