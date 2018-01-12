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Падение гривни: в НБУ все объяснили и успокоили

Пятница, 12 января 2018, 19:01
 

Заместитель председателя Национального банка Олег Чурий заявляет, что девальвационное давление на курс гривни с начала года обусловлено сезонными факторами.

Комментарий заместителя председателя НБУ есть в распоряжении ЭП.

Чурий напомнил, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность.

"Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются ее поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанке", - заявил он.

"Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривни. Эти сезонные факторы являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривни на межбанке с начала января этого года", - заявил заместитель председателя НБУ.

По его словам, сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров.

В комментарии отмечается, что для смягчения воздействия этих факторов Нацбанк продолжает сохранять присутствие на межбанке.

Так, с начала года НБУ осуществил продажу 53,5 млн долларов, чтобы предотвратить чрезмерные колебания курса гривни.

"Национальный банк имеет достаточно ресурсов и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний в случае необходимости - международные резервы составляют 18,8 млрд долларов на начало января", - успокаивает заместитель главы НБУ.

Вместе с тем Национальный банк подчеркивает, что действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году.

"Так, прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, который примерно равен курсу на начало года - курс гривни девальвировал за прошлый год лишь на 3% несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний", - подытожил Чурий.

Напомним, 12 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,54-28,56 гривни за доллар.

Ранее банкиры рассказали, когда может начаться укрепление гривни.

Экономическая правда

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