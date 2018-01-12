Украина уже исчерпала годовую квоту на экспорт меда и соков в ЕС

За первые 10 дней 2018 года Украина полностью исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в Евросоюз.

Об этом написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

"На календаре - 11 января, а 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС уже исчерпано, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен. Понятно, что экспорт на этом не останавливается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт конкурентный на европейском рынке даже за пределами автономных преференций)", - сообщил Мартынюк.

"Но в то же время дата - 11 января - и нулевой баланс свидетельствуют о сверхвысоком потенциал этой отрасли", - написал Мартынюк.

Он также сообщил, что в Украине насчитывается около 400 тыс пчеловодов, которые суммарно производят в среднем 70 тыс тонн меда в год, что является самым высоким показателем в Европе.

Почти 57 тыс тонн, или 80% всего украинского меда экспортируется - в основном, в ЕС.

Потенциал производства, исходя из посевов медообразующих растений - до 140 тыс тонн меда в год, вдвое больше текущих объемов.

Замминистра отметил, что в Украине не действуют никакие обязательные требования к качеству меда, а существующий госстандарт является добровольным.

В то же время, в рамках Соглашения об ассоциации, Украина обязалась внедрить европейские требования к меду, которые зафиксированы в Директиве Совета 2001/110/ЕС. Украина должна сделать это до конца 2019 года.

Мартынюк также добавил, что за первую декаду 2018 года Украина также полностью использовала квоту на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тыс тонн).

Экономическая правда