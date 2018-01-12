Биткоин вернулся к росту

Цена криптовалюты биткоин перешла к росту после опровержения сообщений СМИ о намерениях Южной Кореи запретить торговлю криптовалютами в стране.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Цена биткоина на 10.06 составила 13 878 долларов, что на 0,93% больше, чем днём ранее.

Другие популярные криптовалюты, такие как Bitcoin Cash, Cardano, Ripple, также демонстрируют рост.

Напомним, самая популярная в мире криптовалюта биткоин подешевела до 13 тысяч долларов после того, как Южная Корея объявила о подготовке законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами.