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Биткоин вернулся к росту

Пятница, 12 января 2018, 10:15

Цена криптовалюты биткоин перешла к росту после опровержения сообщений СМИ о намерениях Южной Кореи запретить торговлю криптовалютами в стране.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

 

Цена биткоина на 10.06 составила 13 878 долларов, что на 0,93% больше, чем днём ранее.

 Другие популярные криптовалюты, такие как Bitcoin Cash, Cardano, Ripple, также демонстрируют рост.

Напомним, самая популярная в мире криптовалюта биткоин подешевела до 13 тысяч долларов после того, как Южная Корея объявила о подготовке законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами.

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Экономическая правда
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