Нефть дешевеет после достижения очередного рекорда

Нефть дешевеет в рамках коррекции после того, как цена марок Brent и WTI достигла максимальных отметок с декабря 2014 года.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 8.59 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14% - до 69,16 доллара за баррель. В ходе торгов четверга нефть Brent пробила отметку в 70 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,44%, до 63,52 доллара за баррель. В четверг она достигла уровня в 64 доллара впервые с 9 декабря 2014 года.

Удорожание нефти до рекордных уровней было вызвано рядом позитивных данных по добыче и запасам "черного золота" в США.

Поддержали рост нефтяных цен также комментарии министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который заявил, что ожидает восстановления баланса на рынке нефти в текущем году.

Напомним, цена нефти марки Brent в ходе торгов в четверг впервые с декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель.