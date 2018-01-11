НБУ думает над внедрением е-гривни, а не собственной криптовалюты

Национальный банк Украины продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в четверг.

"Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривни, а не собственной криптовалюты", - отметили в НБУ.

По мнению регулятора, е-гривня может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

"Сейчас изучение этой возможности (внедрения е-гривни – Ред.) в рамках данного проекта продолжается", - сообщили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.