OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об Ахметове и Фирташе. Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

О пошлинах. Министерство торговли Соединенных Штатов Америки ввело пошлины в отношении производителей углеродистой и легированной катанки из Украины и ЮАР.

О биткоине. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин подешевела до 13 тысяч долларов после того, как Южная Корея объявила о подготовке законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами.

О производстве авто. Автопроизводство в Украине в 2017 выросло на 63,1% по сравнению с 2016 годом.

О зарплатах. Зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тысячи гривен с января 2018 года.

О пенсиях. Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами 353,6 миллиарда гривен, расходами 345,8 миллиарда гривен.

О Приватбанке. Киевский районный суд Одессы запретил юристам Приватбанка судиться с Коломойским.

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