НБУ снизил официальный курс гривни на 13 копеек

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 11 января на уровне 28,33 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,97 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,9810 гривни.

Напомним, 10 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,34-28,36 гривни за доллар.

Экономическая правда