Большинство криптовалют демонстрируют ниспадающую тенденцию

Восемь из десяти самых популярных криптовалют находятся в "красной" зоне и демонстрируют ниспадающую тенденцию.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketcap.

Отмечается, что такую тенденцию демонстрируют большинство криптовалют первой сотни. Общая капитализация рынка снизилась более чем на 12% до 702 млрд долларов, хотя ещё 7 января она составляла более 800 миллиардов.

Наибольше снижение демонстрируют Ripple – 16,43%, Cardano – 14,26% и Stellar – 13,79%.

Bitcoin за последние сутки потерял 4% стоимости.

Позитивную тенденцию демонстрирую Ethereum, который вырос на 12,83%, и Bitcoin Cash, который набрал 12,26%.

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Экономическая правда