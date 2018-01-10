Российская нефть за год подорожала на четверть

Средняя за 2017 год цена на нефть марки Urals увеличилась на 26,6% по сравнению с прошлым годом и составила 53,03 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ, передает "Прайм".

В январе-декабре 2016 года средняя цена на Urals составляла 41,9 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2017 года сложилась в размере 63,61 доллара за баррель, что в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года (52,08 доллара за баррель).

Как известно, нефть марки Urals является основным товаром российского экспорта.

Напомним, во вторник вечером нефть торговалась около максимума почти за 3 года.