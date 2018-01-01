Экспорт украинских товаров вырос на 6,7 миллиарда долларов

По итогам 10 месяцев 2017 года экспорт товаров составил 35,2 млрд долларов и увеличился на 6,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как отмечается, увеличение объемов экспорта товаров состоялось по всем товарным группам.

Больше всего вырос экспорт: продукции АПК и пищевой промышленности - на 2,7 млрд долларов (на 22,8%), продукции металлургического комплекса - на 1,2 млрд долларов (на 17,3%), минеральных продуктов - на 1,2 млрд долларов (на 52,8%), продукции машиностроения - на 481,7 млн долларов (на 13,6%), различных промышленных товаров - на 252,6 млн долларов (на 28,8%).

В течение десяти месяцев 2017 года выросли поставки украинских товаров в Австралию и Океанию - на 288,1%; Америку - на 62,0%; Европу - на 30,6%; СНГ - на 15,8%; Азию - на 12,8%; Африку - на 8,6%.

Среди основных торговых партнеров Украины в экспорте товаров в январе-октябре 2017 года - страны Европейского Союза с удельным весом 40,2% в общем объеме экспорта товаров, Россия - 9,3%, Турция - 5,7%, Индия - 5,2 %, Китай - 4,6%, Египет - 4,3%, Беларусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Иран - 1,4%.

ЕС - крупнейший торговый партнер Украины. Основными торговыми партнерами Украины также остаются Китай, Турция и США.

Экономическая правда