С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

Монетизация субсидий в Украине вводится с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.

Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий - поставщиков услуг.

На втором этапе - подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).

На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

"Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.

Экономическая правда