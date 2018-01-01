Все разделы
Укр / Рус

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

Понедельник, 1 января 2018, 11:08

Монетизация субсидий в Украине вводится с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.

Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий - поставщиков услуг.

На втором этапе - подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).

На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

"Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.

Экономическая правда

субсидии Кабмин
powered by lun.ua
Материалы по теме
Переселенцы смогут получать субсидии без прописки - Рева 28 декабря 2017, 15:30
Расходы на субсидии на 2018 год увеличили на 16 миллиардов 7 декабря 2017, 11:50
Порошенко подписал изменения в госбюджет 30 ноября 2017, 11:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте