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S&P в очередной раз объявило о дефолте Венесуэлы

Суббота, 9 декабря 2017, 16:31

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) в пятницу вновь снизило кредитный рейтинг Венесуэлы по ряду облигаций до дефолтного уровня "D" с "СС".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Прайм".

"Венесуэла не исполнила платеж в 183 млн долларов по купонам своих глобальных облигаций со сроком погашения в 2023 и 2028 годах в течение льготного периода 30 дней", - говорится в сообщении.

В ноябре S&P уже снижало рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "SD" ("выборочный дефолт") после того, как страна не выплатила 200 миллионов долларов по облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

Власти Венесуэлы тогда начали переговоры с инвесторами относительно реструктуризации внешнего долга страны.

Тогда же другое рейтинговое агентство Fitch также объявило о понижении долгосрочного рейтинга Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" ("RD").

Причиной решения стало неполучение инвесторами выплат по процентам суверенных облигаций со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

дефолт
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