Все разделы
Укр / Рус

Tesla создает устройство искусственного интеллекта для беспилотных авто

Суббота, 9 декабря 2017, 18:36

Глава и основатель американской компании Tesla Илон Маск сообщил, что компания работает над созданием специальных устройств искусственного интеллекта - заказных интегральных схем - для беспилотных авто.

Об этом Маск заявил на конференции NIPS 2017 в Калифорнии, передает "Прайм".

"Хочу прояснить, что Tesla серьезно относится к искусственному интеллекту, как в области программного обеспечения, так и в области аппаратов и устройств. Мы разрабатываем заказные интегральные схемы искусственного интеллекта", - сказал Маск.

Бизнесмен и изобретатель пояснил, что один из ведущих инженеров Tesla Джим Келлер уже начал работу над созданием таких схем.

"Джим разрабатывает специальные устройства искусственного интеллекта, которые, по нашему мнению, будут лучшими в мире", - подытожил он.

авто Tesla
Материалы по теме
Снижение пошлин на авто из ЕС: подешевеют ли иномарки 5 декабря 2017, 15:35
Рынок новых авто в Украине сократился впервые за год 4 декабря 2017, 11:48
Ограничение скорости 50 км/ч будет не везде - полиция 28 ноября 2017, 09:15
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте