Законопроект "Покупай украинское" еще не осложнил отношения Украины и ЕС - вице-премьер

В правительстве утверждают, что пока не пришло время для обсуждения в формате Совета ассоциации проблем, которые появятся в случае принятия скандального законопроекта "Покупай украинское".

Об этом заявила журналистам в Брюсселе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что данный проект, хотя и нарушает нормы Соглашения об ассоциации, но еще не стал частью украинского законодательства.

"Поскольку этот законопроект принят в первом чтении и он еще не стал законом на данный момент, то я думаю, что поднимать этот вопрос на Совете ассоциации преждевременно", - пояснила вице-премьер.

Напомним, ранее украинские эксперты призвали не принимать законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", который может нарушить соглашения с ЕС и стать угрозой для делового климата.

Читайте также на сайте ЕвроПравды статью: "Закат реформ: зачем коалиция торпедирует Соглашение об ассоциации".

Европейская правда