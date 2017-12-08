Официальный курс: гривня слабеет
Пятница, 8 декабря 2017, 09:20
Официальный курс гривни к доллару ослаб на 1 копейку, Национальный банк установил его на 8 декабря на уровне 27,11 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,96 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5736 гривни.
Напомним, 7 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,10-27,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
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