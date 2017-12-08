Официальный курс: гривня слабеет

Официальный курс гривни к доллару ослаб на 1 копейку, Национальный банк установил его на 8 декабря на уровне 27,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,96 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5736 гривни.

Напомним, 7 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,10-27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда