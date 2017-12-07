Fitch: в следующем году украинские банки станут прибыльными

Банковский сектор Украины вернется к прибыльности в 2018 году.

Такой прогноз представлен в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch, пишет Liga.net.

В то же время, большие расходы на финансирование и на обесценение (активов) вместе со слабым ростом кредитования будут продолжать сдерживать позитивные тенденции, отмечает Fitch.

"В 2018 году рентабельность должна улучшиться из-за снижения расходов на финансирование и повышения уровня ВВП", - считают аналитики агентства.

Рост кредитного портфеля в следующем году, скорей всего, будет только в нескольких сегментах. По подсчетам экспертов, сейчас у украинских банков около 113 млрд грн (4,3 млрд долларов) безоговорочно просроченных кредитов.

Это примерно равно нормативному капиталу сектора, что означает, что банкам может потребоваться дальнейшая поддержка капитала, говорят в Fitch.

Напомним, украинские банки по результатам 9 месяцев 2017 годаполучили 1,4 млрд грн чистой прибыли, тогда как по результатам первого полугодия банковская система все еще работала с убытком в 1,8 млрд грн.