Генпрокуратура провела выемку документов в главном офисе Приватбанка

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе Приватбанка в Днепре.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря банка Олега Сергу.



"Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали", - рассказал он.

Напомним, недавно обыски проводили в "Киевавтодоре".