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Генпрокуратура провела выемку документов в главном офисе Приватбанка

Четверг, 7 декабря 2017, 16:30

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе Приватбанка в Днепре.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря банка Олега Сергу. 

"Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали", - рассказал он.

Напомним, недавно обыски проводили в "Киевавтодоре".

Приватбанк ГПУ
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