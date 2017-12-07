Генпрокуратура провела выемку документов в главном офисе Приватбанка
Четверг, 7 декабря 2017, 16:30
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе Приватбанка в Днепре.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря банка Олега Сергу.
"Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали", - рассказал он.
Напомним, недавно обыски проводили в "Киевавтодоре".
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