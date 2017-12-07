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"Белавиа" откроет новый рейс в Украину

Четверг, 7 декабря 2017, 15:15

Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" аинтересован в открытии рейса Минск-Запорожье в 2018 году.

Об этом сообщил замгендиректора авиакомпании Игорь Чергинец в интервью порталу ЦТС.

"Мотор Сич" выполняет регулярный рейс в рамках кодшерингового соглашения с нами. Но мы все равно рассматриваем Запорожье, чтобы начать полеты туда в 2018 году. Там небольшое расстояние до Днипра - в районе 80 километров", - сказал Чергинец.

Он добавил, что ранее авиакомпания хотела открыть рейс в Днипро, но ее не пустили.

"Единственное, куда мы хотели полететь и нас не пустили - это Днепр. Мы два раза заявлялись. Сначала нам отказали летом 2016 года, на основании того, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта проводятся какие-то реконструкции, технические трудности - мы это понимаем", - отметил замгендиректора "Белавиа".

"А этой осенью на нашу повторную заявку получили просто отказ. Хотя, это определенные нарушения межправительственного соглашения между нашими странами, которое тоже достаточно либеральное. Странно - деньги им не нужны", - добавил он.

Напомним, в прошлом году "Белавиа" начала летать во Львов.

Беларусь Авиакомпании
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