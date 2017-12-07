МВФ призывает власти защитить НАБУ и САП

Международный валютный фонд призывает власти защитить Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы не отмотать прогресс в противодействии коррупции назад.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые способны отмотать назад прогресс, достигнутый ранее в создании независимых институтов по противодействию коррупции высокого уровня, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, борьба с коррупцией является основополагающим требованием украинского общества, является решающим фактором в достижении сильного экономического роста, плодами которого будут пользоваться все, и является частью правительственных обязательств в программе сотрудничества с МВФ.

"Мы призываем украинскую власть и парламент стоять на страже независимости НАБУ и САП", - отметила Лагард.

"Мы также призываем власти безотлагательно ускорить рассмотрение законодательства, которое позволит практическую деятельность независимого антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, что является ключевым в вопросе достоверного доказательства вины по делам коррупции высокого уровня", - добавила она.

Ранее НБУ выступил за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года. В НБУ рассчитывают, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 миллиарда долларов от МВФ.

В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.