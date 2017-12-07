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Официальный курс: гривня укрепляется

Четверг, 7 декабря 2017, 09:00

Официальный курс гривни к доллару повысился на 5 копеек, Национальный банк установил его на 7 декабря на уровне 27,10 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,03 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6004 гривни.

Напомним, 6 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,10-27,12 гривни за доллар.

Экономическая правда

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