Китай заинтересован в покупке украинских самолетов - МЭРТ

Китай заинтересован в сотрудничестве по покупке самолетов и их совместного производства с использованием материалов и запчастей, произведенных в Китае.

Об этом сообщает МЭРТ.

Как отмечается, китайская делегация посетила авиастроительный концерн "Антонов" и была поражена широкой линейкой самолетов и возможностями оборудования для различных специальных нужд.

Делегация заявила о своей готовности тесно сотрудничать с Украиной в области самолетостроения.

Сообщается также, что за 9 месяцев 2017 года в экспорте аэрокосмической продукции доля комплектующих для летательных аппаратов увеличилась на 56,8% по сравнению с 9 месяцами 2016 года.

Напомним, Украина договорилась с Саудовской Аравией о совместном производстве самолетов.