Китай заинтересован в покупке украинских самолетов - МЭРТ
Среда, 6 декабря 2017, 17:55
Китай заинтересован в сотрудничестве по покупке самолетов и их совместного производства с использованием материалов и запчастей, произведенных в Китае.
Об этом сообщает МЭРТ.
Как отмечается, китайская делегация посетила авиастроительный концерн "Антонов" и была поражена широкой линейкой самолетов и возможностями оборудования для различных специальных нужд.
Делегация заявила о своей готовности тесно сотрудничать с Украиной в области самолетостроения.
Сообщается также, что за 9 месяцев 2017 года в экспорте аэрокосмической продукции доля комплектующих для летательных аппаратов увеличилась на 56,8% по сравнению с 9 месяцами 2016 года.
Напомним, Украина договорилась с Саудовской Аравией о совместном производстве самолетов.
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