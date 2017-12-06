Договор аренды земли теперь можно зарегистрировать онлайн

Министерство юстиции ввело услугу по регистрации договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Для того, чтобы зарегистрировать подписанный контракт, достаточно скачать сканкопию соглашения об аренде земли сельскохозяйственного назначения и подписать эти данные собственной электронной цифровой подписью", - отметила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька.

Она подчеркнула, что во время регистрации договора будет происходить онлайн обмен информацией с базой данных Держгеокадастру, что позволит проверять наличие соответствующего земельного участка в базе ГЗК.

По состоянию на 1 июля 2017 года в Украине действуют 50553 договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности площадью 1,4 млн гектаров, которые были заключены на бесконкурентных началах.

Кроме того, на эту же дату заключен 4,7 млн договоров аренды земельных паев общей площадью 16600000 гектаров.