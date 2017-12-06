"Антонов" потерял контроль над деньгами от НАТО в пользу "прокладок" - СМИ

Государственное авиастроительное предприятие "Антонов" потеряло контроль над финансовыми потоками от авиаперевозок в рамках программы НАТО.

Об этом говорится в статье в "Зеркале недели".

Теперь основную прибыль от этих услуг оседает в двух иностранных посреднических иностранных компаниях: "Antonov Salis Gmbh" и "Dreamlifts LTD".

Немецкой компании "Antonov Salis Gmbh", которая была создана в прошлом году, передано в оперативный лизинг семь самолетов ГП "Антонов".

Учредителем немецкого "Antonov" значится гражданин Германии П. Майшайдер, а украинский "Антонов" связан с этой компанией именами Александра Гриценко (гендиректор "Авиалиний Антонова") и Виталия Мовчана (вице-президент ГП "Антонов"), которые объединили должности на государственном предприятии и в немецкой компании.

Кроме того, в регистрационных документах "Antonov Salis Gmbh" значатся еще две фамилии - В. Пашко и О. Манзий.

Другая компания, которая получает доходы от авиаперевозок в рамках программы НАТО "Dreamlifts LTD" имеет британскую юрисдикцию.

Журналист обратил внимание на то, что бывшему руководителю госпредприятия Дмитрию Киве приписывали непрозрачную схему управления корпоративными правами ГП "Антонов" и недостаточные поступления от перевозок для НАТО Украинский самолетами.

Сейчас и.о. президента ГП "Антонов" является Александр Кривоконь.

ГП "Антонов" контролирует председатель совета директоров корпорации "Украинская авиастроительная компания" Михаил Гвоздев, ранее возглавлявший госпредприятие и был народным депутатом от Блока Петра Порошенко.

"Укроборонпром" с лета 2014 года возглавляет Роман Романов, ранее занимался торговлей автомобилями, в том числе, "Хюндай".

Их в Украине собирает корпорация "Богдан" Олега Гладковского (Свинарчука), совладельцем которой ранее был президент Петр Порошенко.

Гладковський сейчас занимает должность первого заместителя секретаря СНБО, и курирует деятельность "Укроборонпрома".

Как известно, ранее "Наші гроші" сообщали, что "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы.