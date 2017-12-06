Украина сократила государственный долг

По состоянию на 31 октября 2017 года совокупный государственный долг Украины сократился на 0,98%, или на 750 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, на конец октября сумма госдолга составила 76,29 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг на конец октября составил 2,047 трлн гривен, или 76,29 млрд долларов, что на 3,59 млрд гривен больше и на 0,75 млрд гривен меньше чем в прошлом месяце.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 1,739 трлн гривен (64,81 млрд долларов) против 1,725 трлн гривен, или 65,03 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 340 млн долларов до 38,52 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 5,56 млрд гривен до 705,31 млрд гривен (26,29 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 308,05 млрд гривен, или 11,48 млрд долларов.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, в котором предельный размер госдолга увеличен с 1,7167 трлн гривен до 1,8237 трлн гривен в связи с докапитализации Приватбанка.

Как известно, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд долларов до 70,97 млрд долларов. Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4% больше показателя 2015 года на уровне 84,5 млрд грн.

Государственный долг - это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и непогашенных кредитов, возникающих в результате государственного заимствования.

Напомним, Кабмин предлагает Верховной Раде установить предельный размер госдолга на конец 2018 года в сумме 1,999 триллиона гривен.

Экономическая правда