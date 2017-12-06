"Укрзализныця" отменит десять поездов

Согласно новому графику движения поездов на 2017/2018 год "Укрзализныця" снимет 10 маршрутов следования поездов по Украине.

Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает "Слово и дело".

"По существующим направлениям мы провели оптимизацию графика. Мы отменяем некоторые поезда, которые не пользовались популярностью. Вместо отмененных поездов мы предлагаем альтернативный вариант проезда пассажиров", - сказал он.

Согласно презентации, с назначением новых маршрутов "Укрзализныця" вынуждена отменить следующие поезда:

№ 767/768 Киев - Луцк (альтернативный поезд № 98/97 Киев - Ковель);

№ 757/758 Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинев);

№327/328 Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп);

№ 686/685 Одесса - Измаил (альтернативный поезд № 146/145 Киев - Измаил);

№409/410 Харьков - Лисичанск (альтернативные поезда № 609/610 Харьков - Лисичанск, № 46/45 Ужгород - Лисичанск);

№ 221/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут № 248/247 Одесса - Киев, Житомир);

№ 127/128 Харьков - Бахмут (альтернативный поезд № 96/95 Мариуполь - Бахмут);

№ 793/794 Харьков - Им. Т. Шевченко (альтернативный поезд № 127/128 Харьков - Ковель);

№ 90/89 Жмеринка - Москва (устанавливается курсирование прицепных вагонов Жмеринка - Москва в составе поезда № 56/55 Хмельницкий - Москва).

Напомним, с 10 декабря начинает действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза, предусматривающий запуск новых поездов и продление части старых маршрутов.