Суд арестовал 2 земучастка и автомобиль Насалика

Апелляционный суд Киева арестовал два земельных участка и автомобиль министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Ранее Дыминский обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа от 10 июля в размере 1,2 млн долларов и 3% годовых в размере 2,7 млн гривен.

2 октября представитель Дыминского подал очередное заявление об обеспечении иска, в котором просил наложить арест на земучастки площадью 0,12 и 0,037 га в Киевской области и автомобиль Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 года выпуска.

3 ноября Печерский районный суд отказал в удовлетворении заявления.

В связи с этим Дыминский подал апелляцию на данное решение.

Апелляционный суд признал обоснованным допущение представителя бизнесмена, что Насалик может продать земучастки и автомобиль, что может усложнить выплату займа в случае принятия позитивного для Дыминского решения.

Суд удовлетворил жалобу Дыминского и арестовал 2 земучастка и автомобиль Насалика.

Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 26 июля Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом Насалика по ходатайству Дыминского.

Позже Апелляционный суд Киева отменил арест данной недвижимости.