Официальный курс: гривня начала укрепляться

Официальный курс гривни к доллару повысился на 5 копеек, Национальный банк установил его на 6 декабря на уровне 27,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,18 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6283 гривни.

Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,11-27,14 гривни за доллар.

Экономическая правда