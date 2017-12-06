Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня начала укрепляться

Среда, 6 декабря 2017, 09:16

Официальный курс гривни к доллару повысился на 5 копеек, Национальный банк установил его на 6 декабря на уровне 27,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,18 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6283 гривни.

Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,11-27,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
Материалы по теме
Нацбанк работает над переводом гривни на блокчейн - СМИ 5 декабря 2017, 17:15
У НБУ больше нет претензий к работе Monobank 5 декабря 2017, 13:55
Национальный банк усовершенствовал порядок хранения и раскрытия банковской тайны 5 декабря 2017, 13:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте