Аграрный комитет Рады поддержал мораторий на продажу земли до 2019 года

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, которым предлагается продлить мораторий на отчуждение и покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

Об этом говорится на официальном сайте ВР.

Депутаты рекомендовали Верховной Раде данный законопроект принять за основу и в целом как закон. Соответствующее решение поддержали 17 народных избранников.

Соответствующий законопроект был подан в парламент 30 ноября.

Инициаторами законопроекта выступили семь народных депутатов: Сергей Лабазюк (группа Воля народа), Валерий Давыденко, Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (фракция Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич (группа Партия Видродження), и Артем Витко (фракция Радикальной партии).

Проект закона предлагает продлить мораторий на отчуждение сельхозземель до момента урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельхозназначения и разработки необходимых нормативно-правовых актов, но не ранее 1 января 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда