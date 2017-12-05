Украина и Китай договорились о реализации совместных проектов на 7 миллиардов долларов

Украина и Китай договорились о реализации совместных проектов на сумму около 7 миллиардов долларов.

Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-премьером Государственного Совета Китая Ма Каем, сообщает "Правительственный портал".

"Украина и Китай отмечают 25 лет установления дипломатических отношений и выходят на новый стратегический уровень взаимодействия, который предусматривает реализацию совместных проектов на общую сумму около 7 млрд долларов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Гройсман отметил, что Китай был и остается стратегическим партнером и стратегическим приоритетом Украины.

В свою очередь Ма Кай подчеркнул, что Китай обращает большое внимание на сотрудничество с Украиной как в политической плоскости, так и в направлении торгово-экономического сотрудничества.

Как отмечается, за 9 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 14,5% - до 5,6 млрд долларов.

"Киев рассчитывает на активное участие китайских инвесторов в масштабной приватизации украинских активов", - говорится в сообщении.

Также Гройсман добавил, что 2019 год будет объявлен Годом Китая в Украине.

Напомним, Китай хочет запустить грузовые поезда в Евросоюз через Украину и импортировать украинские продукты питания.

Экономическая правда