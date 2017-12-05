Билеты на все международные поезда начнут продавать онлайн - УЗ

"Укрзализныця" планирует за полтора месяца внедрить возможность покупки билетов онлайн на все международные поезда.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов, передает ЦТС.

"Мы планируем в течение месяца-полтора перевести все международное сообщение на онлайн-продажу. Тут нюанс в том, что продаем не только мы, но и другие железные дороги, поэтому нам нужно решить некоторые формальности", - рассказал Кравцов.

Напомним, при запуске первого за долгое время международного поезда Киев-Перемышль билеты на него нельзя было купить по интернету несколько месяцев.

Когда позднее открывались другие маршруты в Перемышль, то онлайн-продажу подключали сразу.

На днях УЗ объявила цены со скидкой на поезда в 10 городов Европы.

Билеты можно приобрести на поезда и беспересадочные вагоны в Варшаву, Вену, Будапешт, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест и Сучаву.

Стоимость проезда в страны ЕС будет рассчитываться с учетом курса евро на дату приобретения билета.