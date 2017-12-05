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Банки задекларировали более 2 миллиардов гривен прибыли

Вторник, 5 декабря 2017, 16:40 — Александр Колесниченко

Прибыль банковской системы за 10 месяцев составила 2,15 миллиарда гривен, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в 12,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных НБУ.

Доходы банков в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 4,7% (до 146,2 млрд грн) на фоне уменьшения количества участников рынка до 88 со 100 на 1 января 2016 года и снижения процентных доходов банков на 11,5 % (до 101,8 млрд грн), тогда как комиссионные доходы выросли на 22,9% (до 32 млрд грн).

Расходы банковской системы за 10 месяцев составили 114 млрд грн (-13,2%), в т.ч. процентные расходы уменьшились до 59,6 млрд грн (-22,4%), а отчисления в резерв до 28,5 млрд грн (-28,1%).

По данным НБУ, по итогам трех кварталов среди 88 банков, которые работали на рынке на 1 октября 2017 года, убытки зафиксировали 17 финучреждений, а доходы соответственно 71 банк.

Госбанки задекларировали прибыль 555,6 млн грн; банки с иностранным капиталом - убыток 26,1 млн грн; банки с украинским частным капиталом - прибыль 875,4 млн грн.

Наибольшие убытки - у Проминвестбанка (4,92 млрд грн), ПриватБанка (1,6 млрд грн), Укрсоцбанка (1,56 млрд грн), ВТБ (1,45 млрд грн), "Кредит Днепр" (489,1 млн грн).

Наибольшие прибыли - у Райффайзен Банка Аваль (4 млрд грн), Укрэксимбанка (1,47 млрд грн), Укрсиббанка (856,3 млн грн), Креди Агриколь Банка (852,8 млн грн), ПУМБа (764,2 млн грн) .

Процентные расходы превысили процентные доходы только у двух банков - БМ Банка (на 21,1 млн грн) и ВТБ Банка (на 1,54 млн грн), которые входят в группу ВТБ.

Наибольшие отчисления в резервы были у Приватбанка (-8 млрд грн), Проминвестбанка (-5,14 млрд грн), Сбербанка (-1,8 млрд грн), Альфа-Банка (-1,6 млрд грн), ВТБ (- 1,5 млрд грн).

Райффайзен Банк Аваль задекларировал 1,22 млрд грн дохода от расформирования резервов.

Наибольшие расходы на рекламу и маркетинг были у Альфа-Банка (58,5 млн грн), Ощадбанка (26,6 млн грн), Приватбанка (25,1 млн грн), ПУМБа (25 млн грн), ОТП Банка (21,9 млн грн).

Александр Колесниченко, ЭП

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