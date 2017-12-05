Данилюк заявляет о давлении в расследовании деятельности "Центра Бендукидзе"

Министр финансов Александр Данилюк заявил о политическом давлении со стороны правоохранительных органов в связи с расследованием прокуратурой деятельности организации "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"То, что происходит с Центром Бендукидзе, - прямое политическое давление на меня, на мою команду, на близких ко мне людей", - сообщил глава Минфина.

По его словам, давление оказывают правоохранительные органы как реакцию на прекращение Минфином схем с налогом на добавленную стоимость.

"То же самое происходит с ГФС. СБУ каждый день находится в ГФС. У меня вопрос: что они там делают?" - отметил Данилюк.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киев разрешил Генпрокуратуре Украины получить доступ к документам "Центра Бендукидзе".

Изучению подлежат выписки из счетов организации, начиная с даты основания и до 27 октября 2017 года, ее регистрационные данные, копии паспортов учредителей и должностных лиц, другие документы.

БФ "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" основан летом 2015 года нынешним министром финансов Данилюком совместно с экс-главой Одесской облгосадминистрации Михэилом Саакашвили, экс-главредом журнала "Форбс" Владимиром Федориным и вице-президентом Киевской школы экономики Юлией Тычкивской.

Как сообщалось, 18 августа Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Национальном агентстве по предотвращению коррупции декларации Данилюка за 2015-2016 годы.

В начале сентября стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком.

Несмотря на это, в начале ноября ГФС возобновила налоговую проверку Данилюка.

Экономическая правда