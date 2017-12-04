МАУ запускает рейсы в Краков перед Новым годом

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 26 декабря начинает выполнение рейсов по маршруту Киев-Краков.

Такая информация содержится в системе бронирования МАУ, передает avianews.com.

До 7 января рейсы будут выполняться 6 раз в неделю, а после этого - ежедневно.

В самой авиакомпании медиа-порталу подтвердили, что новый рейс в Польшу действительно будет запущен.

Полеты из Борисполя в Краков будут выполняться самолетами Embraer 145.

Стартовать из Борисполя рейсы будут в 20:40, прилет в Краков - в 21:25. Вылеты из Кракова запланированы на 05:30, прибытие в Киев - 08:10.

Недавно МАУ получила разрешения на регулярные полеты в четыре региональных аэропорта Польши: Краков, Гданьск, Познань, Вроцлав.

Соответствующее решение приняла 30 ноября Комиссия Госавиаслужбы по выдаче назначений на эксплуатацию воздушных линий.

Ранее президент МАУ Юрий Мирошников заявлял, что региональная польская программа призвана увеличить транзитный пассажиропоток украинской авиакомпании.

Сейчас авиакомпания Wizz Air летает из аэропорта Киев (Жуляны) в Катовице, этот аэропорт находится в 80 км от Кракова.

Недавно компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Как ожидалось, Ryanair имел летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.