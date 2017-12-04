Министр обороны отказался отстранять фигуранта коррупционного дела

Степан Полторак

Министр обороны Степан Полторак отказался на время расследования отстранять своего заместителя Игоря Павловского, который является фигурантом дела о коррупционной схеме в Минобороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В частности, в САП сообщили, что, несмотря на заявления Полторака о необходимости объективного расследования дела о коррупционной схеме в Минобороны, а также о рассмотрении необходимости отстранения Павловского на время расследования, он отказался его отстранять.

"…отстранение заместителя министра обороны Украины от занимаемой должности может негативно повлиять на координацию деятельности структурных подразделений министерства, которые реализуют полномочия Министерства обороны Украины, в частности, в сфере военно-технической политики, направленной на развитие вооружения и военной техники", - говорится в письме Полторака.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате госбюджета при закупке топлива.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Как известно, НАБУ и САП подозревают компанию "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,3 млрд грн.

Экономическая правда