"Укрзализныця" получит локомотивы General Electric не раньше сентября 2018 года

Кабинет министров до конца года подпишет соглашение о стратегическом партнерстве по реализации 7-летней программы обновления подвижного состава ПАО "Укрзализныця".

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи руководства компании с премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, активная фаза переговоров по этому проекту продолжалась в течение трех последних месяцев и проводилась руководством УЗ при поддержке Офиса привлечения инвестиций UkraineInvest.

"Стороны согласились, что в рамках выполнения всех договоренностей локализация (использования украинских мощностей) возрастет до 40%. Кроме того, достигнута договоренность, что продукция украинского производства, созданная на основе технологий и с соблюдением стандартов GE, будет использована в других проектах GE Transportation в других странах", – отмечается в сообщении.

Выполнение первой фазы проекта предусматривает поставку "Укрзализныце" в сентябре следующего года 30 локомотивов, которые будут содержать украинские запчасти и обслуживаться в Украине.

"Это позволит "Укрзализныце" гарантировать решение вопроса дефицита тяги уже к следующей пиковой нагрузке", – отметил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Как сообщают в пресс-службе Кабмина, со своей стороны GE Transportation подтвердила готовность в течение всего проекта поставлять в Украину технологии, проводить обучение специалистов, а также проработать возможности доступа к кредитным ресурсам.

Напомним, 1 декабря состоялась встреча президента и премьера с бизнесом, на которой был поставлен вопрос дефицита грузовых вагонов "Укрзализныци". Он прозвучал сразу от нескольких представителей бизнеса.

Порошенко, в свою очередь, о грузовых вагонах ничего не сказал, но отметил, что около 300 локомотивов General Electric Transportation должны поступить в "Укрзализныцю".

"Здесь будет место государственному кредитованию. У нас есть государственные банки, которые готовы совместно с Эксимбанком США принять участие в этом", - сказал он.

Ответ представителей бизнеса был категоричен.

"Мы, конечно, рады, что проблема с Укрзализныцей является приоритетной, но пока эти фантастические локомотивы General Electric поступят в Украину - пройдет определенное время. Мы на грани остановки. Определенные зоны Украины по десять дней не видят вагонов вообще. Грузы стоят в портах. мы очень много теряем ", - прокомментировала генеральный директор ADM Трейдинг Украина Ирина Присяжнюк.

Как сообщалось, в начале августа 2017 года ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric подписали письмо о намерениях совместно заниматься модернизацией существующего в Украине парка дизельных локомотивов и строительством новых.

В подписанном документе говорится также о сервисном обслуживании тепловозов.

Экономическая правда