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Из Единого реестра предприятий удаляют ОСМД

Понедельник, 4 декабря 2017, 16:05
 

Из Единого реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей было удалено 15 ОСМД.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

В большинстве случаев основанием для удаления из Единого реестра является судебное решение, а основной аргументом истцов, требующих удаления компании - нарушение процедуры учредительного собрания.

Например, в июне 2017 года в суд обратился кооператив "Мандрыковская 127" с требованием признать недействительным решение учредительного собрания и отменить государственную регистрацию ОСМД "Днепровская звезда".

Основным аргументом истца было то, что в учредительном собрании не были соблюдены правильной процедуры, а именно - недостаточное количество жителей приняла участие в голосовании.

"Если дом, как финансовый поток интересен застройщику или обслуживающей организации, или есть определенные помещения, которые хотелось бы захватить - это может стать причиной для судебных исков об отмене государственной регистрации ОСМД", - комментирует Наталья Гнатуш, адвокат, занимающийся юридической поддержкой ОСМД.

"В основном в исках апеллируют к нарушению процедуры уведомления совладельцев - не уведомили под роспись, не исправляли почтовое сообщение. Обоснованность исков - это другой вопрос", - добавляет она.

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Экономическая правда

ОСМД суд
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