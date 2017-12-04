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Украинцы стали больше смотреть видео и меньше сидеть в соцсетях

Понедельник, 4 декабря 2017, 13:41

С июля 2016 по июль 2017 года в Украине увеличилось потребление видео-траффика, а потребление социальных сетей незначительно сократилось.

Об этом отмечается в исследовании компании Ericsson, пишет Liga.net.

Согласно ему, решающим фактором для выбора мобильного оператора в Украине является качество мобильного интернета. После этого следует качество голоса, поддержка клиентов и ценовая политика оператора.

Украинцы также оказались намного более чувствительными к ценам тарифных планов, в то время как, например, поляки больше внимания уделяют персонализации предложений и первым впечатлениям от взаимодействия с оператором.

 

Согласно прогнозу компании, к 2023 году в сетях связи пятого поколения (5G) будет зарегистрирован 1 млрд подключений. Услуги на базе 5G к этому времени будут доступны для 20% мирового населения.

К тому времени доступ к сетям 4G будет иметь 85% населения мира, а число подключений достигнет 5,5 млрд.

интернет
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