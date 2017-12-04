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Intel официально закрыл украинский офис

Понедельник, 4 декабря 2017, 14:23

Крупнейший производитель микропроцессоров, американская компания Intel, закрыла украинский офис.

Решение о ликвидации юридического лица "Интел Украина" появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года.

Согласно процедуре, уже назначен ликвидатор. Кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев — до 1 февраля 2018 года.

Руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита рассказал AIN.UA, что с 1 декабря уже не работает в компании.

Компания, вероятней всего, продолжит работу в Украине, но по другой модели.

Напомним, о том, что американский производитель микропроцессоров собирается закрыть украинское представительство стало известно еще в начале октября.

Тогда партнеров попросили вернуть образцы продукции "в связи с ликвидацией компании "Интел Украина", но официально процесс еще не начался. 

Intel компании
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